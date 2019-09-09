ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Газпром" подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ

Новости » Энергетика    09.09.2019 - 17:56
"Газпром" подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

Российская сторона пытается продавить свои условия якобы с 25% скидкой на газ

Российская компания "Газпром" на трехсторонних переговорах по газу может подтвердить свое предложение по прямым поставкам со скидкой в размере 25%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передают российские СМИ.

Сообщается, что на встрече с Путиным глава "Газпрома" заявил, что первоочередным вопросом будут поставки российского газа напрямую в Украину. При этом Путин подчеркнул необходимость транзитного контракта через украинскую ГТС.

"В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - добавил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин провел встречу с главой "Газпрома" перед трехсторонними газовыми переговорами, на которой заявил, что российская сторона должна платить за пользование газотранспортной системой Украины.

Отметим, сегодня президент Европейской комиссии и комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Суточный импорт газа в Украину достиг исторического максимума
Новости Украины Алексей МиллерГазпромгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь