"Газпром" подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ

Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

Российская сторона пытается продавить свои условия якобы с 25% скидкой на газ

Российская компания "Газпром" на трехсторонних переговорах по газу может подтвердить свое предложение по прямым поставкам со скидкой в размере 25%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передают российские СМИ.

Сообщается, что на встрече с Путиным глава "Газпрома" заявил, что первоочередным вопросом будут поставки российского газа напрямую в Украину. При этом Путин подчеркнул необходимость транзитного контракта через украинскую ГТС.

"В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - добавил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин провел встречу с главой "Газпрома" перед трехсторонними газовыми переговорами, на которой заявил, что российская сторона должна платить за пользование газотранспортной системой Украины.

Отметим, сегодня президент Европейской комиссии и комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.