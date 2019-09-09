Итоги дня: 9 сентября
Коллаж РБК-Украина
В "Газпроме" высказались о скидке на газ, Свитолина стала третьей ракеткой мира и другие новости
- Российская компания "Газпром" на трехсторонних переговорах по газу может подтвердить свое предложение по прямым поставкам со скидкой в размере 25%
- Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе
- Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушивание нардепов
- В сентябре цену на газ для населения снизят на 115 гривен за тысячу кубометров
- Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с января прошлого года вернулась на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA)
- Политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена пленными, наконец-то встретился со всей своей семьей. В аэропорту Сенцова встречала его дочь, 16-летняя Алина, а мама, жена и сын выехали из Крыма на следующий день после освобождения (фото, видео)
- В оккупированном Крыму разбушевался мощный шторм, который забрал уже 6 жизней. Стихия ударила 8 сентября на южное побережье полуострова, в районе Большой Ялты (фото, видео)
- Известная певица Анастасия Приходько, которая решила уйти в политику и стать народным депутатом от партии "Батьківщина", обвенчалась со своим мужем Александром (фото, видео)
- Погода в Украине в ближайшие дни все еще будет радовать жителей страны молодым бабьим летом, но уже совсем скоро ситуация кардинально изменится