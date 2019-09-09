Підсумки дня: 9 вересня
Колаж РБК-Україна
В "Газпромі" висловилися щодо знижки на газ, Світоліна стала третьою ракеткою світу та інші новини
- Російська компанія "Газпром" на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію щодо прямих поставок із знижкою в розмірі 25%.
- Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі
- Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослуховування нардепів
- У вересні ціну на газ для населення знизять на 115 гривень за тисячу кубометрів
- Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з січня минулого року повернулася на третю сходинку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)
- Політв'язень Кремля Олег Сенцов, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, нарешті зустрівся з усією своєю сім'єю. В аеропорту Сенцова зустрічала його дочка, 16-річна Аліна, а мама, дружина і син виїхали з Криму на наступний день після звільнення (фото, відео)
- В окупованому Криму розбушувався потужний шторм, який забрав вже 6 життів. Стихія вдарила 8 вересня на південне узбережжя півострова, в районі Великої Ялти (фото, відео)
- Відома співачка Анастасія Приходько, яка вирішила піти в політику і стати народним депутатом від партії "Батьківщина", обвінчалася зі своїм чоловіком Олександром (фото, відео)
- Погода в Україні в найближчі дні все ще буде радувати жителів країни молодим бабиним літом, але вже зовсім скоро ситуація кардинально зміниться