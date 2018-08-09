Итоги дня: 9 августа

Путин получил прошение о помиловании Сенцова

Администрация президента России Владимира Путина получила письмо от матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о его помиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - заявил Песков. Тем временем уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова. Фото поступили от уполномоченного Российской Федерации по правам человека Татьяны Москальковой.

Заключенные экс-бойцы роты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО

Экс-бойцы "Торнадо" сегодня, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". По предварительной информации, экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры. Как сообщает Нацполиция, знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей.

В районе Золотого боевики подбили авто с военными, есть погибший

В районе Золотого Луганской области накануне вечером боевики подбили автомобиль с военными. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его словам, в районе Золотого в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В время обстрела погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

В Днепропетровской области в результате ДТП пострадали 15 человек

В Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек. Авария произошла возле поселка Первомайское Синельниковского района. Во время движения столкнулись автобус Mercedes с автомобилем Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Автомобиль перевернулся на крышу.

Переселение или реконструкция: замминистра рассказал, когда в Украине будут сносить "хрущевки"

Заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе рассказал, когда в Украине начнется реконструкция старого жилья и будут ли сносить "хрущевки". Замминистра рассказал, что будет влиять на решение о сносе или реконструкции старого жилого фонда. По его словам, сейчас рассматривается два варианта действий – снос старого жилья и предоставления жителям этих домов новых квартир и ремонт существующих.

Жизнь младенцев в опасности: в Днепре несовершеннолетняя родила тройню раньше срока

В Днепре 17-летняя девушка родила троих детей на шестом месяце. Врачи сейчас борются за жизнь двух малышек. Юная Виктория не планировала становится мамой так рано, но судьба распорядилась иначе. На данный момент дети находятся в реанимации перинатального центра. У них очень маленький вес и медики делают все возможное, чтобы спасти малышек. Своих дочерей Виктория назвала Мирославой, Доминикой и Стефанией. Последняя самая маленькая и весит чуть больше 800 граммов.