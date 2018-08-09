Путин получил прошение о помиловании Сенцова

Администрация президента РФ получила письмо от матери Сенцова с просьбой о его помиловании

Администрация президента России Владимира Путина получила письмо от матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о его помиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - заявил Песков.

По его словам, по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий.

Напомним, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена Сенцова.

Также она отметила, что обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество", участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.