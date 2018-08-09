Підсумки дня: 9 серпня

Путін отримав прохання про помилування Сенцова

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна отримала лист від матері незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова з проханням про помилування. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ. "Лист надходив у відповідний підрозділ адміністрації президента, але поки я не готовий вам сказати про будь-яку реакцію", - заявив Пєсков. Тим часом уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова опублікувала фото Олега Сенцова. Фото надійшли від уповноваженого Російської Федерації з прав людини Тетяни Москалькової.

Ув'язнені екс-бійці роти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО

Екс-бійці "Торнадо" сьогодні, 9 серпня, влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, в зв'язку з чим був введений план "Буря". За попередньою інформацією, екс-комбата Руслана Онищенко та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери. Як повідомляє Нацполіція, знайомі і родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів.

В районі Золотого бойовики підбили авто з військовими, є загиблий

В районі Золотого Луганської області вчора ввечері бойовики підбили автомобіль з військовими. Про це у повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. За його словами, в районі Золотого в результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців. Під час обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

У Дніпропетровській області внаслідок ДТП постраждали 15 людей

У Дніпропетровській області на автошляху Дніпро-Мелітополь зіткнулись автомобіль та автобус, внаслідок чого постраждали 15 людей. Як зазначається, аварія сталася поблизу селища Первомайське Синельниківського району. Під час руху зіткнулися автобус Mercedes з автомобілем Opel. В результаті зіткнення автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік. Автомобіль перевернувся на дах.

Переселення або реконструкція: заступник міністра розповів, коли в Україні будуть зносити "хрущовки"

Заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе розповів, коли в Україні почнеться реконструкція старого житла і чи будуть зносити "хрущовки". Заступник міністра розповів, що буде впливати на рішення про знесення або реконструкції старого житлового фонду. За його словами, зараз розглядається два варіанти дій – знесення старого житла і надання мешканцям цих будинків нових квартир і ремонт існуючих.

Життя немовлят в небезпеці: в Дніпрі неповнолітня народила трійню раніше терміну

У Дніпрі 17-річна дівчина народила трьох дітей на шостому місяці. Лікарі зараз борються за життя двох дітей. Юна Вікторія не планувала стає мамою так рано, але доля розпорядилася інакше. На даний момент діти знаходяться в реанімації перинатального центру. У них дуже маленька вага і медики роблять все можливе, щоб врятувати маляток. Своїх дочок Вікторія назвала Мирославою, Домінікою і Стефанією. Остання найменша і важить трохи більше 800 грамів.