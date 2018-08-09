В районе Золотого боевики подбили авто с военными, есть погибший

В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения

В районе Золотого Луганской области вчера вечером боевики подбили автомобиль с военными, в результате чего погиб один военнослужащий и еще один получил ранения. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, в районе Золотого в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате обстрела погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

"Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стала очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта", - отметил Гарбуз.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пункт пропуска "Майорское" на Донбассе возобновил работу. Сегодня утром со стороны временно оккупированной территории из стрелкового оружия и гранатометов обстреливали позиции пограничников на контрольном посту "Майорское". В результате обстрела был поврежден бронированный автомобиль Кугуар и один из блиндажей.