Заключенные экс-бойцы роты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО
Обвиняемых экс-бойцов роты "Торнадо" должны были этапировать
Экс-бойцы "Торнадо" сегодня, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Об этом сообщает The Insider.
По предварительной информации, экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.
Как сообщает Нацполиция, знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Под стенами изолятора собралось около 30-40 человек.
По данным полиции, по состоянию на 17:00 ситуация под стенами изолятора является контролируемой.
Фото: события под стенами СИЗО (РБК-Украина)
По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.
По данным 112, трех заключенных сегодня вывезли.
Нагадаємо, бойцы "Торнадо", вместе с их командиром Русланом Онищенко, были задержаны летом 2015 года.
Онищенко и бойцов роты "Торнадо" обвиняют в целом наборе преступлений, среди которых организация преступной группы, вымогательство, похищение людей, грабеж. Есть обвинение и в совершении преступления на сексуальной почве.