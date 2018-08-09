Заключенные экс-бойцы роты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО

Обвиняемых экс-бойцов роты "Торнадо" должны были этапировать

Экс-бойцы "Торнадо" сегодня, 9 августа, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Об этом сообщает The Insider.

По предварительной информации, экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Как сообщает Нацполиция, знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Под стенами изолятора собралось около 30-40 человек.

По данным полиции, по состоянию на 17:00 ситуация под стенами изолятора является контролируемой.

Фото: события под стенами СИЗО (РБК-Украина)

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

По данным 112, трех заключенных сегодня вывезли.

Нагадаємо, бойцы "Торнадо", вместе с их командиром Русланом Онищенко, были задержаны летом 2015 года.

Онищенко и бойцов роты "Торнадо" обвиняют в целом наборе преступлений, среди которых организация преступной группы, вымогательство, похищение людей, грабеж. Есть обвинение и в совершении преступления на сексуальной почве.