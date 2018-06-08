Итоги дня: 8 июня

Нардеп отличился скандальным заявлением о Сенцове



Скандальный народный депутат Евгений Мураев цинично высказался о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, назвав его террористом. Заявление прозвучало в эфире канала "112 Украина". "Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил Мураев. Слова Мураева о Сенцове спровоцировали потасовку в Раде. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении нардепа Евгения Мураева за его высказывания.

Парубий призвал мировое сообщество бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России



Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал все страны мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в России. Об этом он сказал после открытия утреннего пленарного заседания парламента. "Россия продолжает агрессию и против Украины, и против Грузии, и против Молдовы. И призываю все страны свободного мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. И предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов", - подчеркнул глава Рады. Напомним также, ранее Раде не удалось запретить трансляцию ЧМ-2018.

Трамп: Россия должна быть на саммите G7



Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7). Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Так, Трамп высказался за присутствие России на саммите G7. "Они вышвырнули Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом ", - цитирует Трампа CNBC.



В Киеве задержали догхантера Святогора



Полиция Киева задержала догхантера Алексея Святогора возле его дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. "Действительно, догхантер Святогор задержан, его везут в Днепровский райотдел. Он был задержан активистами и правоохранителями, он долго находился в розыске. В розыск он был подан в Шевченковском районе. В понедельник ожидается избрание меры пресечения", - сообщили в полиции. Ему уже вручили подозрение и повестку в суд для избрания меры пресечения.

Cиноптик дал прогноз на все лето



В Украине ожидается теплое лето с дождями и похолоданием в июле. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. По данным эксперта, понижение температуры, которое наблюдается сейчас, продлится до 11 июня. "С 13 по 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди. 20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", - отметил Горбань.