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Трамп: Россия должна быть на саммите G7

НовостиПолитика    08.06.2018 - 15:35
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Трамп высказался за присутствие России на саммите

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7). Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Так, Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.

"Они вышвырнули Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом ", - цитирует Трампа CNBC.

Отметим, что Россия исключили из группы стран G8 после оккупации украинского Крыма в 2014 году. Пока неясно, имел ли в виду Трамп возвращение к формату G8 или же предоставление России статуса наблюдателя.

Сегодня, 8 июня, в Квебеке (Канада) открывается встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Саммит продлится до 9 июня.

Напомним, при этом канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что присоединение Российской Федерации к странам "Большой семерки" сейчас невозможно. Так, по словам Меркель, участники G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка. 

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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