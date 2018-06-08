Трамп высказался за присутствие России на саммите

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7). Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Так, Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.

"Они вышвырнули Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом ", - цитирует Трампа CNBC.

Трамп: Россия должна быть на саммите G7 pic.twitter.com/r3knoljVqV — Агентство Рейтер (@reuters_russia) June 8, 2018

Отметим, что Россия исключили из группы стран G8 после оккупации украинского Крыма в 2014 году. Пока неясно, имел ли в виду Трамп возвращение к формату G8 или же предоставление России статуса наблюдателя.

Сегодня, 8 июня, в Квебеке (Канада) открывается встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Саммит продлится до 9 июня.

Напомним, при этом канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что присоединение Российской Федерации к странам "Большой семерки" сейчас невозможно. Так, по словам Меркель, участники G7 придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка.