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ГПУ открыла дело в отношении нардепа Мураева за высказывания о Сенцове

НовостиПолитика    08.06.2018 - 15:33
Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)
Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Мураев в эфире одного из телеканалов назвал Сенцова террористом

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении нардепа Евгения Мураева за его высказывания о политзаключенном Олеге Сенцове. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Сарган, прокуроры внесли в ЕРДР сообщение о совершении Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщение о преступлении) УК Украины. Также она подтвердила, что основанием для открытия дела стало объявление о действиях Мураева нардепом Сергеем Пашинским с трибуны парламента.

Сарган добавила, что накануне Мураев в эфире "112 Украина" назвал Сенцова террористом, а также заявил о якобы подготовке режиссером поджогов и взрывов. В ГПУ отмечают, что такие действия могут подставить под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова.

Расследовать дело в отношении Мураева поручили следователям Службы безопасности Украины.

 

Генеральною прокуратурою України 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом України Є....

Опубліковано Ларисою Сарган 8 червня 2018 р.

 

Напомним, накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что пока не думал об обмене Сенцова

Amnesty International требует от России освободить Сенцова Пашинский требует открыть производство против Мураева
Теги публикации: ГПУ, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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