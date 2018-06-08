В Киеве задержали догхантера Святогора

Ему уже вручили подозрение и повестку в суд для избрания меры пресечения

Полиция Киева задержала догхантера Алексея Святогора возле его дома. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Действительно, догхантер Святогор задержан, его везут в Днепровский райотдел. Он был задержан активистами и правоохранителями, он долго находился в розыске. В розыск он был подан в Шевченковском районе. В понедельник ожидается избрание меры пресечения", - сообщили в полиции.

Ему уже вручили подозрение и повестку в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, 4 мая Заречный районный суд Сум приговорил местного жителя к шести месяцам ареста за убийство бездомной собаки.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел характер и степень тяжести совершенного преступления, личность виновного. Согласно обвинительному акту, подсудимый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.