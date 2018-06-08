Підсумки дня: 8 червня

Нардеп відзначився скандальною заявою про Сенцова



Скандальний народний депутат Євген Мураєв цинічно висловився про політув'язненого українського режисера Олега Сенцова, назвавши його терористом. Заява прозвучала в ефірі каналу "112 Україна". "Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готувала підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини, напевно, він є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий", - заявив Мураєв. Слова Мураєва про Сенцова спровокували сутичку в Раді. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно нардепа Євгена Мураєва за його висловлювання.



Парубій закликав світову спільноту бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії



Спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав усі країни світу та всіх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії. Про це він сказав після відкриття ранкового пленарного засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна. "Росія продовжує агресію і проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. І закликаю усі країни вільного світу і всіх громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. І застерігаю українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок у Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими в полон російських терористів", - підкреслив очільник Ради. Нагадаємо також, раніше Раді не вдалося заборонити трансляцію ЧС-2018.

Трамп: Росія повинна бути на саміті G7



Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7). Про це повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg. Так, Трамп висловився за присутність Росії на саміті G7. "Вони викинули Росію. Вони повинні дозволити Росії повернутися. Нам потрібна Росія за переговорним столом", - цитує Трампа CNBC.



У Києві затримали догхантера Святогора



Поліція Києва затримала догхантера Олексія Святогора біля його будинку. Про це у повідомили у відділі комунікації поліції Києва. "Дійсно, догхантера Святогора затримано, його везуть у Дніпровський райвідділок. Його було затримано активістами і правоохоронцями, він довго перебував у розшуку. В розшук він був поданий у Шевченківському районі. У понеділок очікується обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції. Йому вже вручено підозру та повістку в суд для обрання запобіжного заходу.



Cиноптик дав прогноз на все літо



В Україні очікується тепле літо з дощами і похолоданням в липні. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань. За даними експерта, зниження температури, яке спостерігається зараз, триватиме до 11 червня. "З 13 по 16 червня прораховується підхід циклону, який принесе з собою дощі. 20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону і зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею", - зазначив Горбань.