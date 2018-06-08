Рада не запретила трансляцию ЧМ-2018

За включение проекта постановления в повестку дня проголосовало недостаточно депутатов

В Верховной раде не включили в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу, который произойдет в Российской Федерации с 14 июня по 15 июля. Об этом проинформировала народный депутат Ольга Червакова в своем Facebook.

Нардеп отметила, что за включение проекта в повестку дня проголосовало недостаточное количество депутатов.

"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включили в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя - уже футбол ", - отметила нардеп.

Проект Постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу не включено в порядок денний. Забракло... Опубліковано Olga Chervakova 7 червня 2018 р.

Напомним, ранее комитет Верховной рады рекомендовал запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018.

В свою очередь правительство Великобритании, Дании и Австралии объявили о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.