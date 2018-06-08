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Рада не запретила трансляцию ЧМ-2018

НовостиПолитика    08.06.2018 - 04:06
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

За включение проекта постановления в повестку дня проголосовало недостаточно депутатов

В Верховной раде не включили в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу, который произойдет в Российской Федерации с 14 июня по 15 июля. Об этом проинформировала народный депутат Ольга Червакова в своем Facebook.

Нардеп отметила, что за включение проекта в повестку дня проголосовало недостаточное количество депутатов.

"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включили в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя - уже футбол ", - отметила нардеп.

 

Проект Постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу не включено в порядок денний. Забракло...

Опубліковано Olga Chervakova 7 червня 2018 р.

Напомним, ранее комитет Верховной рады рекомендовал запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018.

В свою очередь правительство Великобритании, Дании и Австралии объявили о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. 

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Теги публикации: ЧМ-2018, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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