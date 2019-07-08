08.07.2019 - 18:36
Итоги дня: 8 июля
Телеканал NewsOne
отменил скандальный телемост с Россией. В NewsOne, заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания. ГПУ вызвала владельца Newsonе на допрос и готовит арест активов Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину
новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы
присоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи С 8 июля
официально прекратились прямые перелеты между Россией и Грузией В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем
снизился на 9 копеек до 25,82 гривен за доллар, в покупке на 13 копеек до 25,54 гривен за доллар В Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными
влетел на крышу легкового автомобиля Volkswagen Jetta и остановился на капоте (фото и видео) Новый пешеходный мост на набережной в Ирпене Киевской области
рухнул во время празднования Ивана Купала вечером 6 июля (фото) Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину
с грубой нецензурной бранью (видео) Елена Зеленская, жена президента Украины, порадовала своих поклонников новым стильным образом. Елена поделилась своими
фото из Торонто
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