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Итоги дня: 8 июля


  • Телеканал NewsOne отменил скандальный телемост с Россией. В NewsOne, заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания. ГПУ вызвала владельца Newsonе на допрос и готовит арест активов
  • Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа
  • Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи 
  • С 8 июля официально прекратились прямые перелеты между Россией и Грузией
  • В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,82 гривен за доллар, в покупке на 13 копеек до 25,54 гривен за доллар 
  • В Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными влетел на крышу легкового автомобиля Volkswagen Jetta и остановился на капоте (фото и видео) 
  • Новый пешеходный мост на набережной в Ирпене Киевской области рухнул во время празднования Ивана Купала вечером 6 июля (фото) 
  • Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с грубой нецензурной бранью (видео)
  • Елена Зеленская, жена президента Украины, порадовала своих поклонников новым  стильным образом. Елена поделилась своими фото из Торонто 

 

 

 

Эрдоган назвал сроки поставки российских С-400 в Турцию В результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя
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