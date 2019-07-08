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ГПУ вызвала владельца Newsonе на допрос и готовит арест активов

Новости » Политика    08.07.2019 - 14:27
ГПУ вызвала владельца Newsonе на допрос и готовит арест активов
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

ГПУ расследует покушение на совершение госизмены со стороны NewsOne

В связи с намерениями телеканала NewsOne провести общий телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены против Украины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

По словам Луценко, причастные - от владельца канала до ведущего, что обнародовал анонс - вызваны на допрос.

"Готовится представление в суд об аресте активов", - заявил он.

ГПУ вызвала владельца Newsonе на допрос и готовит арест активов

Отметим, владелец телеканалов "112" и NewsOne и ZIK Тарас Козак, близкий к Виктору Медведчуку. 

Напомним, что NewsOne отменил телемост с Россией якобы из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами. Более того, к Зеленскому уже обратились со стороны Службы безопасности Украины с просьбой провести внеочередное собрание СНБО по поводу ситуации с телемостом.

Кроме этого, секретарь СНБО Александр Данилюк назвал телеканал NewsOne "внутрикремлевской пропагандой с ее филиалом в Киеве".

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