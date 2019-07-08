Безупречна: Елена Зеленская блистает в Торонто в новом элегантном образе

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди в который раз приятно удивила сеть

Елена Зеленская не устает радовать подписчиков в своем аккаунте стильными выходами. Недавно она отправилась вместе с мужем – президентом Украины Владимиром Зеленским – в Канаду. Период с 1-го по 3-е июля он провел весьма продуктивно: встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента. Кроме того, посетил Международную конференцию по поддержке реформ, пообщался с украинкой общиной, а также почтил память жертв Голодомора.

Елена Зеленская в Канаде (фото: instagram.com/olenazelenska_officia)

Со своими обязанностями первой леди Елена, как обычно, справилась на отлично. Она сопровождала Владимира, общалась с представителями парламента, приняла участие в ряде встреч по поводу здравоохранения… А также блистала в стильных нарядах.

"Утро в Канаде началось продуктивно. Встречалась с Министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем Министра здравоохранения Робин Мартин. Во время встречи рассмотрели Стратегию детского здоровья, успешно воплощенную Правительством Онтарио, и ее основные направления, включающие помощь в образовании родителей во время беременности и в первые годы после рождения ребенка; здоровое питание детей и создание здоровых условий для их развития…" – написала она на своей странице.

Новый образ Елены покоряет сеть (фото: instagram.com/olenazelenska_officia)

В этот раз она подобрала несколько ансамблей. На один из первых выходов Елена надела вышиванку от известного бренда Вита Кин. Затем вышла в свет в золотисто-бежевом total-look: классические брюки украинского бренда Six она дополнила шелковой блузой Arket и небольшими серьгами Guzema.

Фолловеры Елены Зеленскойю называют ее самой красивой из всех первой леди (фото: instagram.com/olenazelenska_officia)

А недавно она поделилась новыми кадрами. Елена позирует в необычном наряде: темно-синее платье миди с короткими свободными рукавами, слегка расклешенное книзу от украинского дизайнера Дафны Мей, украшенное рядом пуговиц спереди и через плечо она дополнила классическими туфлями и крупными золотистыми серьгами-подвесками.

Новый образ получился просто безупрченым (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Волосы собраны в элегантную укладку, легкий, но выразительный макияж – образ получился просто безупречным. Не удивительно, что восхищенные фолловеры просто засыпали ее восторгами, которые не утихают до сих пор.