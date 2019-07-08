08.07.2019 - 18:36
Підсумки дня: 8 липня
Телеканал NewsOne
скасував телеміст з Росією. У NewsOne, заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля будівлі. ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну
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фото з Торонто
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