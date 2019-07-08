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Підсумки дня: 8 липня


  • Телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. У NewsOne, заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля будівлі. ГПУ викликала власника Newsonе на допит і готує арешт активів
  • Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну новий формат переговорів за участю лідера США Дональда Трампа 
  • Делегація Великої Британії у Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналась до інших країн, які заявили про демарш у зв'язку із рішенням про повернення Росії до складу Асамблеї
  • З 8 липня офіційно припинилися прямі перельоти між Росією і Грузією 
  • В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,82 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 25,54 гривень за долар 
  • У Києві позашляховик Nissan Patrol з чотирма військовими влетів на дах легкового автомобіля Volkswagen Jetta і зупинився на капоті (фото і відео)
  • Новий пішохідний міст на набережній в Ірпені Київської області обвалився під час святкування Івана Купала ввечері 6 липня 
  • Телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Гіоргій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна із грубою нецензурною лайкою (відео) 
  • Олена Зеленська, дружина президента України, порадувала своїх шанувальників новим стильним образом. Олена поділилася своїми фото з Торонто  
Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя
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