Итоги дня: 8 июля

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08.07.2019 - 18:36
Новина українською
Телеканал NewsOne
отменил скандальный телемост
с Россией. В NewsOne, заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания. ГПУ
вызвала владельца Newsonе на допрос
и готовит арест активов
Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину
новый формат переговоров
с участием лидера США Дональда Трампа
Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы
присоединилась к другим странам
, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи
С 8 июля
официально прекратились прямые перелеты
между Россией и Грузией
В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем
снизился
на 9 копеек до 25,82 гривен за доллар, в покупке на 13 копеек до 25,54 гривен за доллар
В Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными
влетел на крышу легкового автомобиля
Volkswagen Jetta и остановился на капоте (фото и видео)
Новый пешеходный мост на набережной в Ирпене Киевской области
рухнул
во время празднования Ивана Купала вечером 6 июля (фото)
Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину
с грубой нецензурной бранью
(видео)
Елена Зеленская, жена президента Украины, порадовала своих поклонников новым стильным образом. Елена поделилась своими
фото из Торонто
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