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Підсумки дня: 8 липня
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08.07.2019 - 18:36
Новость на русском
Телеканал NewsOne
скасував телеміст
з Росією. У NewsOne, заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля будівлі. ГПУ
викликала власника Newsonе на допит
і готує арешт активів
Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну
новий формат переговорів
за участю лідера США Дональда Трампа
Делегація Великої Британії у Парламентській асамблеї Ради Європи
приєдналась до інших країн
, які заявили про демарш у зв'язку із рішенням про повернення Росії до складу Асамблеї
З 8 липня
офіційно припинилися прямі перельоти
між Росією і Грузією
В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем
знизився
на 9 копійок до 25,82 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 25,54 гривень за долар
У Києві позашляховик Nissan Patrol з чотирма військовими
влетів на дах легкового автомобіля
Volkswagen Jetta і зупинився на капоті (фото і відео)
Новий пішохідний міст на набережній в Ірпені Київської області
обвалився
під час святкування Івана Купала ввечері 6 липня
Телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Гіоргій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна
із грубою нецензурною лайкою
(відео)
Олена Зеленська, дружина президента України, порадувала своїх шанувальників новим стильним образом. Олена поділилася своїми
фото з Торонто
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