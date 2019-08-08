Итоги дня: 8 августа
Коллаж РБК-Украина
"Нафтогаз" снова снизил цены на газ, посольство США обратилось к РФ и другие новости
- Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снижает цены на газ для населения еще на 5,1%
- Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+"
- Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры
- Пенсии в Украине в 2020 году существенно увеличатся, и пенсионеры, которые на данный момент получают минимальную пенсию, могут рассчитывать на ощутимую прибавку
- ДТП под Ровно произошло в четверг, 8 августа, около 06:30. Погиб владелец футбольного клуба: детали и фото
- Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержал отряд спецназа после того, как они провели штурм его резиденции в в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека
- В результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском (Российская Федерация) два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени.
- В результате урагана в Киеве в нескольких районах города повалены деревья на проезжие части и линии электропередач (фото и видео)
- Надежда Савченко, которая баллотировалась на прошедших парламентских выборах в Верховную Раду Украины на 51-м округе в Донецкой области, неожиданно разместила на своей странице в Facebook чувственную морскую фотоссесию (фото и видео)