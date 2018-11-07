Итоги дня: 7 ноября

Порошенко одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный въезд в Украину

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7017 об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы в некоторых случаях.

Согласно документу, вводится уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины. А также - представителям подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора (России) любым способом вне пунктов пропуска через госграницу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Луценко передал президенту заявление об отставке

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

"Да, Юрий Луценко вчера написал и сегодня передал на рассмотрение президенту заявление об увольнении по собственному желанию", - написала Сарган.

Как сообщалось ранее, вчера, 6 ноября 2018 года, выступая в Верховной раде Украины с отчетом о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку с поста гепрокурора.

В Тернопольской области запретили "русскоязычный культурный продукт" и объявили 2019-й Годом ОУН

Фото: коллаж РБК-Украина

Депутаты Тернопольского областного совета приняла мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

Мораторий будет действовать на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019-й Годом ОУН в области.

В Херсоне простились с Екатериной Гандзюк (фото)

Фото: прощание с Екатериной Гандзюк (РБК-Украина/Сергей Гришин)

В херсонском Дворце молодежи прошло прощание с убитой общественной активисткой Екатериной Гандзюк. Попрощаться с управляющей делами Херсонского городского совета пришло несколько сотен людей. Среди них - местные общественные активисты, волонтеры, военные и чиновники.

В Херсон также приехали близкие и друзья Гандзюк. Они не пустили главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в здание, где проходит прощание.

Киркоров заговорил о "притеснении русскоязычных" в Украине

Скриншот из видео

Одиозный российский певец Филипп Киркоров считает, что русскоязычным артистам не разрешают выступать в Украине. Об этом он сказал во время недавнего выступления Таисии Повалий в Москве.

Отметим, что во время своей речи артист перепутал киевский Дворец Спорта с Дворцом "Украина": "Ты стала амбассадором любви, дружбы, красоты и музыки. Я не могу себе представить, чтобы сегодня во дворце спорта "Украина" звучали песни на русском языке, а ты представила целый блок на украинской мове на главной сцене России", - обратился к артистке Киркоров.

На своем концерте в "Кремле" Повалий, которую в РФ называют "объединительцей братских народов", исполняла украинские народные песни "Ой, у вишневому саду", "Цвiте терен" и "Червона рута".