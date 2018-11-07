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Главу Херсонской ОГА не пустили на церемонию прощания с Гандзюк

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 14:07
Фото: в Херсоне проходит церемония прощания с Екатериной Гандзюк (РБК-Украина)
Фото: в Херсоне проходит церемония прощания с Екатериной Гандзюк (РБК-Украина)

Друзья Гандзюк перекрыли проход Гордееву и его охране

В Херсоне, где сегодня, 7 ноября проходит прощание с общественной активисткой Екатериной Гандзюк, на церемонию не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, передает корреспондент РБК-Украина.

 

Фото: в Херсоне проходит церемония прощания с Гандзюк (РБК-Украина)

Председатель Херсонской ОГА Гордеев приехал в херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания с Гандзюк. Друзья Екатерина перекрыли проход Гордееву и его охране. После нескольких минут споров Гордеев уехал.

 

В Херсоне, где сегодня прощаются с убитой активисткой Екатериной Гандзюк, друзья Екатерины, не пустили на церемонию прощания голову Херсонької ОГА Андрея Гордеева.

Опубликовано РБК-Украина Среда, 7 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены

Отметим, вчера, 6 ноября, в ходе выступления в Верховной раде Украины глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что за избиение Гандзюк организатор обещал исполнителю 5 тыс. долларов. Вместе с тем, позже организаторы передумали и решили облить активистку кислотой.

Отметим, нападение на Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля - активистке плеснули кислотой в лицо возле ее дома. После нападения Гандзюк доставили сначала в больницу Херсона, а затем перевезли в Киев. 4 ноября Гандзюк умерла. На данный момент дело Гандзюк, по решению Генпрокуратуры, расследует Служба безопасности Украины.

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