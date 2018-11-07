Луценко передал президенту заявление об отставке

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Пресс-секретарь Луценко сообщила о передаче заявления генпрокурора об отставке Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О факте передачи заявления Луценко сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, Юрий Луценко вчера написал и сегодня передал на рассмотрение президенту заявление об увольнении по собственному желанию", - написала Сарган в Facebook.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 6 ноября 2018 года, выступая в Верховной раде Украины с отчетом о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку с поста гепрокурора. Он также сообщал, что соответствующее заявление направит президенту и просил Раду на этой неделе поддержать его увольнение.

В тот же день первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко. Кроме того, в Раде провели рейтинговое голосование, по результатам которого отставку генпрокурора поддержали 38 депутатов.

Добавим, как писало РБК-Украина со ссылкой на источники, Луценко заранее согласовал заявление об отставке с Порошенко и его окружением. По словам источников РБК-Украина, все, в том числе и сам Луценко, понимали, что голосов для его отставки в Раде не будет.