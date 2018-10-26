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В Житомирской обл. наложили мораторий на "русскоязычный культурный продукт"

Новости » Политика    26.10.2018 - 10:09
Фото: Житомирская областная рада (zt.gov.ua)
Фото: Житомирская областная рада (zt.gov.ua)

Аналогичный запрет на "русскоязычный культурный продукт" в сентябре был введен во Львовской области

Житомирская областная рада ввела на территории области временный запрет (мораторий) на "русскоязычный культурный продукт". Такое решение большинством голосов принято на заседании совета 25 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Сообщается, что этим решением облгосадминистрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области

Определение, какой именно продукт попадает под действие моратория, в сообщении нет.

По сообщению, мораторий будет действовать до "момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины".

Напомним, 19 сентября Львовский облсовет решил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области.

Еще львовские депутаты планируют отправить специальное обращение к Верховной раде с предложением разработать соответствующий законопроект, чтобы запретить русскоязычный продукт на всей территории Украины.

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