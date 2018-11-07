Підсумки дня: 7 листопада

Порошенко схвалив закон про кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд в Україну

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7017 про кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в деяких випадках.

Згідно з документом, вводиться кримінальна відповідальність за перетин держкордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави особою, якій заборонено в'їзд на територію України. А також - представниками підрозділів збройних сил або інших силових відомств держави-агресора (Росії) у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості.

Таке діяння буде каратися позбавленням волі на строк до трьох років.

Луценко передав президенту заяву про відставку

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор Юрій Луценко передав президенту України Петру Порошенку заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган.

"Так, Юрій Луценко вчора написав і сьогодні передав на розгляд президенту заяву про звільнення за власним бажанням", - написала Сарган.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 6 листопада 2018 року, виступаючи у Верховній раді України із звітом про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку з поста гепрокурора. Він також повідомляв, що відповідну заяву направить президенту і просив Раду на цьому тижні підтримати його звільнення.

У Тернопільській області заборонили "російськомовний культурний продукт" та оголосили 2019-й Роком ОУН

Фото: колаж РБК-Україна

Депутати Тернопільської обласної ради схвалили мораторій на використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.

Як уточнюється, мораторій діятиме на території області до моменту повного припинення окупації території України.

Також депутати вирішили відзначити 90-річчя створення ОУН та оголосити 2019-й Роком ОУН в області.

У Херсоні пройшло прощання з Катериною Гандзюк (фото)

Фото: прощання з Катериною Гандзюк (РБК-Україна/Сергій Грішин)

В херсонському Палаці молоді пройшло прощання з убитою громадською активісткою Катериною Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Попрощатися з керуючою справами Херсонської міської ради прийшло кілька сотень людей. Серед них місцеві громадські активісти, волонтери, військові та чиновники.

В Херсон також приїхали близькі і друзі Гандзюк. Вони не пустили голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва в будівлю, де проходить прощання.

Кіркоров заговорив про "утиски російськомовних" в Україні

Скріншот з відео

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров вважає, що російськомовним артистам не дозволяють виступати в Україні. Про це він сказав під час недавнього виступу Таїсії Повалій в Москві.

Зазначимо, що під час своєї промови артист переплутав київський Палац Спорту з Палацом "Україна".

"Ти стала амбасадором любові, дружби, краси і музики. Я не можу собі уявити, щоб сьогодні у палаці спорту "Україна" звучали пісні російською мовою, а ти представила цілий блок українською мовою на головній сцені Росії", - звернувся до артистки Кіркоров.

На своєму концерті в "Кремлі" Повалій, яку у РФ називають "об'єднувачкою братніх народів", виконувала українські народні пісні "Ой, у вишневому саду", "Цвіте терен" та "Червона рута".