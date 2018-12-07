Лавров озвучил версию РФ по затрудненному обмену пленными

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

По его словам, "обмен пленными затрудняется из-за нечистоплотности украинских коллег"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "обмен пленными затрудняется из-за нечистоплотности украинских коллег в данном вопросе". Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Год назад был опыт, успешный отчасти, - отчасти, потому что произошло неожиданное: списки были согласованы украинской стороной, Донецком и Луганском, мы помогали в данном вопросе, выверены были десятки и даже сотни фамилий, они были считаны, перепроверены несколько раз. И когда этих людей привезли в место, где должен был состояться обмен, украинская сторона заявила, что 23 человека не могут быть отпущены, потому что они были включены в этот список по ошибке. Такая нечистоплотность не очень помогает продолжению разговоров об обмене", - заявил он.

Лавров заявил, что РФ "была инициатором того, чтобы записать в минских договоренностях пункт, который призывает обменять всех на всех".

"Просто украинская сторона, когда начинается конкретное согласование списков, постоянно пытается включать в них лиц, которые не имеют отношения к событиям в Донбассе", - подчеркнул министр.

Отметим, что 27 декабря 2017 года состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками "ЛДНР". Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену боевиков "ЛНР", еще 58 - в плену боевиков "ДНР". При этом "ЛДНР" получили от Украины на 58 человек меньше, чем планировалось. В частности, Валерия Лутковская, которая в то время занимала должность украинского омбудсмена, объяснила это тем, что у "43 человек к тому моменту закончились сроки пребывания под стражей". Кроме того, 15 человек якобы отказались от обмена.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения относительно обмена пленными. Марчук отметил, что украинская сторона в ТКГ внесла несколько дней назад документы об обмене пленными. По словам Марчука, РФ не воспринимает позицию Украины, объясняя это тем, что РФ не является стороной конфликта и у нее нет оснований воспринимать украинскую позицию.

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ украинская сторона передала конкретные списки и предложения осуществить освобождение удерживаемых 27 декабря 2018 года в формата 23/23 (россиян в украинских тюрьмах на политзаключенных Кремля) и 66/19 (помилованных сепаратистов на военных и гражданских в ОРДЛО).

Как сообщала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Россия в ТКГ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных.