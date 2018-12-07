Меркель ушла с поста главы своей партии

Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Меркель возглавляла партию ХДС в течение 18 лет

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, покинула пост лидера своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС). Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также Меркель выступила на партийном съезде с прощальной речью перед тем, как партия изберет ее преемника.

"Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику", - сказала она.

Как пишет Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.

Главный претендент на пост главы ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Считается, что она будет продолжать политику Меркель. Другой кандидат - Фридрих Мерц, являющийся противником канцлера Германии. Он считает, что крупнейшая в Европе экономика должна делать больше для Европейского союза.

Третий претендент - министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Нового главу партии ХДС изберут сегодня.

Отметим, что Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них - на посту канцлера страны.

Напомним, перед этим Меркель в последний раз в качестве лидера партии ХДС присутствовала на заседании правящей коалици Германии - фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" (ХДС/ХСС) 28 ноября. Тогда коалиция приняла документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы.