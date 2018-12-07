Лавров назвал условие переговоров о судьбе украинских моряков

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Переговоры об освобождении моряков могут начаться после оглашения приговоров

Переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения судебного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, моряки находятся под следствием, и их ожидает суд. Он также добавил, что их посещает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах", - заявил Лавров.

Напомним, захваченных в Керченском проливе моряков обвинили в нарушении границы. По версии российского следствия, они якобы вторглись в территориальные воды Российской Федерации.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко уже предложил обменять себя на моряков. Он также подчеркнул, что готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин освободит их.

Отметим, ранее Лавров также озвучил версию Российской Федерации по затрудненному обмену пленными на Донбассе.