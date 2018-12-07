ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Лавров назвал условие переговоров о судьбе украинских моряков

Новости » Политика    07.12.2018 - 13:53
Лавров назвал условие переговоров о судьбе украинских моряков
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Переговоры об освобождении моряков могут начаться после оглашения приговоров

Переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения судебного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, моряки находятся под следствием, и их ожидает суд. Он также добавил, что их посещает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах", - заявил Лавров.

Напомним, захваченных в Керченском проливе моряков обвинили в нарушении границы. По версии российского следствия, они якобы вторглись в территориальные воды Российской Федерации.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко уже предложил обменять себя на моряков. Он также подчеркнул, что готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин освободит их.

Отметим, ранее Лавров также озвучил версию Российской Федерации по затрудненному обмену пленными на Донбассе.

Очереди на проход по Керченскому проливу ожидают 140 кораблей, - ГПСУ Германия предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море
Новости Украины морякиКерченский мостЛавров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь