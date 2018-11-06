ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Итоги дня: 6 ноября

Новости » Прочее    06.11.2018 - 18:44

Порошенко: у следствия есть более 20 версий по убийству Гандзюк

Итоги дня: 6 ноябряФото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у следствия есть более 20 версий по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил в ходе встречи с молодежью. По словам президента, после того, как дело Гандзюк переквалифицировано на убийство исполнителям и заказчикам преступления грозит пожизненная высшая форма наказания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Сообщается, что правоохранители допросили 367 свидетелей, провели 20 экспертиз и более 100 следственных действий.

Тем временем активисты назвали помощника депутата посредником в убийстве Гандзюк.

 

Луценко: я сегодня подаю заявление об отставке

Итоги дня: 6 ноябряФото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте. Луценко заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко.

 

Украинцы платят за квартиры 120 депутатов-миллионеров

Итоги дня: 6 ноябряКоллаж: РБК-Украина

Народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья. Как говорится в сюжете программы "Наши деньги", такую компенсацию от государства (читай - из карманов обычных граждан) получают 170 парламентариев, из которых почти 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или пригороде.

Согласно закону, народные депутаты, которые не имеют жилья в Киеве или 30 км вокруг, имеют право на возмещение аренды. Им ежемесячно начисляют по 20 тысяч гривен. В то же время компенсацию получают и народные избранники, которые имеют недвижимость в окрестностях Киева.

 

Опальная украинская певица выступила в Кремле с заявлением

Итоги дня: 6 ноябряФото: Таисия Повалий (УНИАН)

Известная украинская певица, которая переехала жить в Россию, Таисия Повалий выступила с сольным концертом в Кремле. Перед выступлением артистка рассказала, почему в ее творческой карьере был большой перерыв, пишет издание "Дни.ру".

Таисия Повалий рассказала, что у нее был непростой период в жизни. Она перестала выступать, праздновать юбилеи и уехала в другую страну. Также она рассказала, что на нее начались гонения.

"Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте. Мне не хотелось ничего. Именно тогда на меня начались гонения, период в жизни был непростой", - сообщила Повалий перед началом своего концерта.

 

Обнародован список самых грязных городов Европы

Итоги дня: 6 ноябряИллюстративное фото (pixabay.com)

Обнародован список самых загрязненных городов Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, опубликованный на сайте numbeo.com. Так, на первом месте оказался македонский город Тетово. На втором месте оказался Неаполь (Италия), на третьем - Скопье.

Кроме того, в десятку наиболее экологически неблагополучных городов вошли: Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария). Киев оказался на десятом месте.

Также в список попали украинские города Харьков и Львов. 

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь