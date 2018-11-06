Итоги дня: 6 ноября

Порошенко: у следствия есть более 20 версий по убийству Гандзюк

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у следствия есть более 20 версий по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил в ходе встречи с молодежью. По словам президента, после того, как дело Гандзюк переквалифицировано на убийство исполнителям и заказчикам преступления грозит пожизненная высшая форма наказания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Сообщается, что правоохранители допросили 367 свидетелей, провели 20 экспертиз и более 100 следственных действий.

Тем временем активисты назвали помощника депутата посредником в убийстве Гандзюк.

Луценко: я сегодня подаю заявление об отставке

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте. Луценко заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко.

Украинцы платят за квартиры 120 депутатов-миллионеров

Коллаж: РБК-Украина

Народные депутаты, владеющие квартирами и роскошными поместьями в Киеве и пригороде, ежемесячно получают 20 тысяч гривен на аренду жилья. Как говорится в сюжете программы "Наши деньги", такую компенсацию от государства (читай - из карманов обычных граждан) получают 170 парламентариев, из которых почти 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 имеют жилье в столице или пригороде.

Согласно закону, народные депутаты, которые не имеют жилья в Киеве или 30 км вокруг, имеют право на возмещение аренды. Им ежемесячно начисляют по 20 тысяч гривен. В то же время компенсацию получают и народные избранники, которые имеют недвижимость в окрестностях Киева.

Опальная украинская певица выступила в Кремле с заявлением

Фото: Таисия Повалий (УНИАН)

Известная украинская певица, которая переехала жить в Россию, Таисия Повалий выступила с сольным концертом в Кремле. Перед выступлением артистка рассказала, почему в ее творческой карьере был большой перерыв, пишет издание "Дни.ру".

Таисия Повалий рассказала, что у нее был непростой период в жизни. Она перестала выступать, праздновать юбилеи и уехала в другую страну. Также она рассказала, что на нее начались гонения.

"Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте. Мне не хотелось ничего. Именно тогда на меня начались гонения, период в жизни был непростой", - сообщила Повалий перед началом своего концерта.

Обнародован список самых грязных городов Европы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Обнародован список самых загрязненных городов Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, опубликованный на сайте numbeo.com. Так, на первом месте оказался македонский город Тетово. На втором месте оказался Неаполь (Италия), на третьем - Скопье.

Кроме того, в десятку наиболее экологически неблагополучных городов вошли: Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария). Киев оказался на десятом месте.

Также в список попали украинские города Харьков и Львов.