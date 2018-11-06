Правящая коалиция в Раде не примет отставку Луценко, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Замглавы ВР прокомментировала заявление генпрокурора об отставке

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку генерального прокурора Юрия Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко. Здесь я говорю позицию моих коллег по коалиции, а не только мою позицию. Я обращаюсь к главе парламента, и мы посмотрим, что коалиция не дает на это голоса", - сказала Геращенко.

Замглавы ВР отметила, что ГПУ должна завершить расследование других резонансных дел.

"В то же время мы ожидаем и от Юрия Луценко, и от наших других коллег окончания резонансных дел. В том числе дела, которое расследуется по Януковичу", - добавила она.

Напомним, в ходе выступления в парламенте Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Генпрокурор заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.

"Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться", - заявил он.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко на встрече с молодежью заявил, что преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в женщину кислотой возле ее дома. После нападения Гандюк госпитализировали, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье о хулиганстве, позже - покушение на жизнь, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "законченное убийство".

Общественная активистка умерла в больнице 4 ноября.