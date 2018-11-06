В полиции обнародовали показания и следственный эксперимент по нападению на Гандзюк

Фото: Сергей Князев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители допросили 367 свидетелей, провели 20 экспертиз и более 100 следственных действий

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что Национальная полиция Украина допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека. Закончилось следствие по 5-ти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления.

"В июле этого года организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов за избиение Екатерины Гандзюк. В дальнейшем планы изменились и избиения заменили на применение серной кислоты, которую купили накануне преступления. Преступников было трое. Один выступал в качестве водителя, другой наблюдал за территорией, а последний должен был применить кислоту против потерпевшей", - сказал Князев, добавив, что после совершения преступления, водитель отвез исполнителя к месту жительства, по дороге выбросили доказательства.

Без показов виновных полиция не могла бы найти все эти вещи, отметил он. Кроме этого, во время обысков в домах преступников, нашли еще одну бутылку серной кислоты.

Інформація щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк Сергій Князєв: За результатами допитів затриманих осіб та 367 свідків, проведення 20 експертиз і більше 100 слідчих дій, нами встановлено всі обставини планування та скоєння злочину. В липні цього року організатор пообіцяв виконавцю винагороду у сумі п’ять тисяч доларів за побиття Катерини Гандзюк. В подальшому плани змінилися і побиття замінили на застосування сірчаної кислоти, яку купили напередодні злочину. Злочинців було троє. Один виступав у якості водія, інший спостерігав за територією, а останній мав застосувати кислоту проти потерпілої. Після вчинення злочину, водії відвіз виконавця до місця проживання, по дорозі викинули докази. Без показів винних поліція не могла б знайти всі ці речі. Крім цього, під час обшуків у будинках злочинців, знайшли ще одну пляшку сірчаної кислоти. Арсен Аваков Національна поліція України Вячеслав Аброськин #новини #МВС Опубліковано МВС України Вівторок, 6 листопад 2018 р.

Сейчас, по словам Князева, все наработанные материалы по делу Гандзюк передали Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации президента Украины Петра Порошенко, преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.

Добавим, также сообщалось, что, выступая в парламенте, генпрокурор Юрий Луценко заявил об отставке из-за дела Гандзюк.