Обнародован список самых грязных городов Европы

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Киев вошел в десятку самых загрязненных городов Европы

Обнародован список самых загрязненных городов Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, опубликованный на сайте numbeo.com.

Так, на первом месте оказался македонский город Тетово. На втором месте оказался Неаполь (Италия), на третьем - Скопье.

Кроме того, в десятку наиболее экологически неблагополучных городов вошли: Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария). Киев оказался на десятом месте.

Также в список попали украинские города Харьков и Львов.

Как сообщается, при составлении рейтинг учитывались следующие показатели: качество воздуха и питьевой воды, общее загрязнение воды, состояние с вывозом мусора, субъективное восприятие экологической ситуации в городе со стороны жителей, уровень шума, наличие парков и зеленых зон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве наиболее загрязненный воздух в местах больших автомагистралей.