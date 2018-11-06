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Підсумки дня: 6 листопада

Новини » Інше    06.11.2018 - 18:44

Порошенко: у слідства є більше 20 версій по вбивству Гандзюк

Підсумки дня: 6 листопадаФото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент України Петро Порошенко заявив, що у слідства є більше 20 версій по вбивству херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це він заявив у ході зустрічі з молоддю. За словами президента, після того, як справа Гандзюк перекваліфікована на вбивство виконавцям та замовникам злочину загрожує пожиттєва найвища форма покарання.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Повідомляється, що равоохоронці допитали 367 свідків, провели 20 експертиз і більше 100 слідчих дій.

Тим часом активісти назвали помічника депутата посередником у вбивстві Гандзюк

 

Луценко: я сьогодні подаю заяву про відставку

Підсумки дня: 6 листопадаФото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Про це він сказав у ході виступу у парламенті. Луценко заявив, що Рада має розглянути його заяву про відставку цього тижня.

В той же ча  перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не прийме відставку Луценка. 

 

Українці платять за квартири 120 депутатів-мільйонерів

Підсумки дня: 6 листопадаКолаж: РБК-Україна

Народні депутати, які володіють квартирами та розкішними маєтками в Києві та передмісті, щомісяця отримують 20 тисяч гривень на оренду житла. Як йдеться у сюжеті програми "Наші гроші", таку компенсацію від держави (читай - з кишень звичайних громадян) отримують 170 парламентарів, з яких майже 120 задекларували мільйони заощаджень, а мінімум 25 мають житло в столиці чи передмісті.

Згідно із законом, народні депутати, які не мають житла у Київі або 30 км навколо, мають право на відшкодування оренди. Їм щомісяця нараховують по 20 тисяч гривень. У той же час компенсацію отримують і народні обранці, які мають нерухомість в околицях Києва.

 

Опальна українська співачка виступила в Кремлі з заявою

Підсумки дня: 6 листопадаФото: Таїсія Повалій (УНІАН)

Відома українська співачка, яка переїхала жити в Росію, Таїсія Повалій виступила з сольним концертом в Кремлі. Перед виступом артистка розповіла, чому в її творчій кар'єрі була велика перерва, пише видання "Дні.ру".

Таїсія Повалій розповіла, що у неї був непростий період в житті. Вона перестала виступати, святкувати ювілеї і виїхала в іншу країну. Також вона розповіла, що на неї почалися гоніння.

"Деякий час тому у мене всередині була якась зупинка. Раптом зник вогонь, який завжди повинен горіти в артиста. Мені не хотілося нічого. Саме тоді на мене почалися гоніння, період у житті був непростий.", - повідомила Повалій перед початком свого концерту.

 

Оприлюднено список найбрудніших міст Європи

Підсумки дня: 6 листопадаІлюстративне фото (pixabay.com)

Оприлюднено список найбільш забруднених міст Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, опублікований на сайті numbeo.com. Так, на першому місці опинилося македонське місто Тетово. На другому місці опинився Неаполь (Італія), на третьому - Скоп'є.

Крім того, в десятку найбільш екологічно неблагополучних міст увійшли: Тирана (столиця Албанії), Турин (Італія), Бухарест (столиця Румунії), Сараєво (столиця Боснії і Герцеговини), Краків (Польща) і Пловдів (Болгарія). Київ опинився на десятому місці.

Також у список потрапили українські міста Харків та Львів.

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