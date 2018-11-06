Луценко: я сегодня подаю заявление об отставке

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко сегодня подаст президенту заявление об отставке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.

"Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице делалось и будет делаться", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В частности, в Раде уже выступил Луценко.

Отметим, по словам президента Украины Петра Порошенко, преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в Гандзюк кислотой возле ее дома. После нападения Гандюк госпитализировали, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье о хулиганстве, позже - покушение на жизнь, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "законченное убийство".

Отметим, Гандзюк умерла в больнице 4 ноября.