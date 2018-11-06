Луценко: я сегодня подаю заявление об отставке

Луценко сегодня подаст президенту заявление об отставке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.
Луценко заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление об отставке на этой неделе.
"Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице делалось и будет делаться", - заявил он.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В частности, в Раде уже выступил Луценко.
Отметим, по словам президента Украины Петра Порошенко, преступление против Гандзюк уже в значительной степени раскрыто.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в Гандзюк кислотой возле ее дома. После нападения Гандюк госпитализировали, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье о хулиганстве, позже - покушение на жизнь, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "законченное убийство".
Отметим, Гандзюк умерла в больнице 4 ноября.