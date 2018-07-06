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Итоги дня: 6 июля

НовостиПрочее    06.07.2018 - 18:47

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты 11,6 млрд долларов по контракту на транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 6 июля, подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российским "Газпромом". В компании объяснили, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. Как известно, в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. 

 

На Ровенском полигоне разорвало миномет, есть жертвы


На Ровенском общевойсковом полигоне сегодня утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения.  Основной версией происшествия назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений. Обнародованы имена погибших.
 

Убийство полицейского в Киеве: правоохранители задержали подозреваемого 

Правоохранители сегодня, 6 июля, задержали возможного подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции, которое произошло накануне. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах. "Он задержан, возможно подозреваемый. Сейчас собирается доказательная база", - сообщил источник. Напомним, в Киеве вчера, 5 июля, застрелили сотрудника Национальной полиции. Стали известные подробности о подозреваемом.
 

В Черниговской области погибло трое детей 


В Нежине (Черниговская область) трое детей погибли в результате обвала бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, придавив детей.

 

В Киеве националисты избили политика

В Киеве сегодня, 6 июля, представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили заместителя председателя партии Александра Савченко. Об этом сообщил лидер С14 Евгений Карась. "Проведали собрание партии "Розумна сила" экс-министра МВД времен Януковича Виталия Захарченко. Там главные партийцы одиозные коррупционеры и преступники из системы МВД", - рассказал лидер С14. По его словам, заместитель председателя партии Александр Савченко "начал материться и тем заслужил неэтичные действия". Опубликовано видео инцидента
 

Синоптики дали печальный прогноз на выходные

Украинцев предупредили о непогоде. На выходных, 7 и 8 июля, в Украине будет пасмурная погода. Ожидаются дожди с грозами. Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 7 июля, дожди пройдут по всей территории Украины за исключением Крыма.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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