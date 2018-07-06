В Черниговской области погибло трое детей из-за обвала бетонной плиты

Детям было по 14 и 12 лет

В Нежине (Черниговская область) погибло трое детей в результате обвала бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в ГСЧС сообщают, что в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибли три ребенка.

Как отмечается, детям было по 14 и 12 лет.

К месту происшествия от ГСЧС привлечено 7 человек, 2 техники ГСЧС и автокран коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 5 июля, в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током.