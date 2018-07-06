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Интервью

Взрыв на Ровенском полигоне: обнародованы имена погибших

НовостиОбщество    06.07.2018 - 15:23
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва на Ровенском полигоне погибли трое человек, еще девять получили ранения

В Закарпатском областном военном комиссариате обнародовали имена погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Сообщается, что на полигоне в Ровенской области погибли: капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 года рождения; наводчик миномета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.; солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер обслуги первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.

В военном комиссариате выражают соболезнования родителям и семьям погибших военных.

Напомним, сегодня, 6 июля 2018 года, около 6:00 утра на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли 3 военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 4 военных.

Позже в медслужбе сообщили, что пострадавших в результате разрыва миномета на полигоне в Ровенской области эвакуировали в местный военный госпиталь, трех из раненых вертолетами отправили во Львов.

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Теги публикации: Ровенская область, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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