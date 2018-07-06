Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты 11,6 млрд долларов по контракту на транзит газа

НовостиЭнергетика    06.07.2018 - 17:57
Фото: "Нафтогаз" и "Газпром" (коллаж РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз" и "Газпром" (коллаж РБК-Украина)

"Нафтогаз" сегодня направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 6 июля, направила в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Сообщается, что компания "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российским "Газпромом".

В компании объяснили, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

Как известно, в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. 

В марте текущего года "Нафтогаз" направил "Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. Указано, что основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы. В частности, правил установления тарифов на транзит после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

Таким образом "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража в отношении "Нафтогаза Украины".

Ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" в ходе встречи, обсудили последующие действия после того, как "Нафтогаз" выиграл у российской компании два иска по контрактам на транзит и поставку газа в Стокгольмском арбитраже.

В НАК сообщили, что позиция "Газпрома" в ходе встречи заключалась в том, чтобы внести поправки в контракты или расторгнуть контракты для отмены решений Стокгольмского трибунала. Поскольку обе позиции противоречат решению арбитров и не учитывают решения трибунала, "Нафтогаз" "считает позицию "Газпрома" неприемлемой и отклонил все предложения российской стороны по этому поводу".
 

Витренко: олигархи в сговоре с "Газпромом" захватили контроль над газовым сектором Украины В "Нафтогазе" назвали недостатки обновленного Кодекса газотранспортной системы
Теги публикации: Газпром, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь