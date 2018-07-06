"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты 11,6 млрд долларов по контракту на транзит газа

"Нафтогаз" сегодня направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 6 июля, направила в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Сообщается, что компания "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российским "Газпромом".

В компании объяснили, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

Как известно, в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа.

В марте текущего года "Нафтогаз" направил "Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. Указано, что основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы. В частности, правил установления тарифов на транзит после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

Таким образом "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража в отношении "Нафтогаза Украины".

Ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" в ходе встречи, обсудили последующие действия после того, как "Нафтогаз" выиграл у российской компании два иска по контрактам на транзит и поставку газа в Стокгольмском арбитраже.

В НАК сообщили, что позиция "Газпрома" в ходе встречи заключалась в том, чтобы внести поправки в контракты или расторгнуть контракты для отмены решений Стокгольмского трибунала. Поскольку обе позиции противоречат решению арбитров и не учитывают решения трибунала, "Нафтогаз" "считает позицию "Газпрома" неприемлемой и отклонил все предложения российской стороны по этому поводу".

