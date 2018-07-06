Підсумки дня: 6 липня

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" доплати 11,6 млрд доларів за контрактом на транзит газу



НАК "Нафтогаз України" сьогодні, 6 липня, подала в Стокгольмський арбітраж позов з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російським "Газпромом". У компанії пояснили, що контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню. Як відомо, у своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу.



На Рівненському полігоні розірвало міномет, є жертви

На Рівненському загальновійськовому полігоні сьогодні вранці, 6 липня 2018 року, розірвався міномет, внаслідок чого загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. Основною версією назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань. Оприлюднені імена загиблих.

Вбивство поліцейського в Києві: правоохоронці затримали підозрюваного



Правоохоронці сьогодні, 6 липня, затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, яке відбулося напередодні. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах. "Він затриманий, можливо підозрюваний. Зараз збирається доказова база", - повідомило джерело. Нагадаємо, у Києві вчора, 5 липня, застрелили співробітника Національної поліції. Стали відомі подробиці про підозрюваного.

У Чернігівській області загинули троє дітей



У Ніжині (Чернігівська область) троє дітей загинули внаслідок обвалу бетонної плити. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). В двоповерховій недобудованій будівлі обвалилася плита перекриття, придавивши дітей.

В Києві націоналісти побили політика



У Києві сьогодні, 6 липня, представники націоналістичної організації С14 зірвали захід партії "Розумна сила" і побили заступника голови партії Олександра Савченко. Про це повідомив в Facebook лідер С14 Євген Карась. "Відвідали збори партії "Розумна сила" екс-міністра МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Там головні партійці одіозні корупціонери і злочинці з системи МВС", - розповів лідер С14. За його словами, заступник голови партії Олександр Савченко "почав матюкатися і тим заслужив неетичні дії". Опубліковано відео інцидента.



Синоптики дали сумний прогноз на вихідні



Українців попередили про негоду. На вихідних, 7 та 8 липня, в Україні буде похмура погода. Очікуються дощі з грозами. Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 7 липня, дощі пройдуть по всій території України за винятком Криму.