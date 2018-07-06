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Разрыв миномета на Ровенском полигоне: в Минобороны назвали основную версию

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 11:41
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Основной версией назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений

В Министерстве оборины назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений основной версией разрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, в результате которого погибли трое военных, еще девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному положению. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в сообщении.

Так, в связи с чрезвычайным происшествием Министром обороны назначено проведение служебного расследования.

На место происшествия срочно отправлены оперативная группа во главе с заместителем Министра обороны Украины и ответственными за проведение расследования лицами.

Напомним, на Ровенском общевойсковом полигоне сегодня утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения. Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя взрыв миномета на Ровенском полигоне, заявил, что Кабинет министров проконтролирует расследование гибели военнослужащих. 

На Ровенском полигоне разорвало миномет, погибли трое военных На Ровенском полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли военные
Теги публикации: Министерство обороны РФ, полигон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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