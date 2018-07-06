Разрыв миномета на Ровенском полигоне: в Минобороны назвали основную версию

Основной версией назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений

В Министерстве оборины назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений основной версией разрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, в результате которого погибли трое военных, еще девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному положению. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в сообщении.

Так, в связи с чрезвычайным происшествием Министром обороны назначено проведение служебного расследования.

На место происшествия срочно отправлены оперативная группа во главе с заместителем Министра обороны Украины и ответственными за проведение расследования лицами.

Напомним, на Ровенском общевойсковом полигоне сегодня утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения. Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя взрыв миномета на Ровенском полигоне, заявил, что Кабинет министров проконтролирует расследование гибели военнослужащих.