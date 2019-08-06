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Итоги дня: 6 августа


Коллаж РБК-Украина

Названы фавориты на должность премьера, Порошенко ответил на обвинения и другие новости

В Афганистане в результате подрыва на мине автобуса погибли 34 человека В Донецкой области без воды остались 11 тысяч человек
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