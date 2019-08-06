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У Порошенко ответили на обвинения в незаконном пересечении границы

Новости » Политика    06.08.2019 - 15:44
У Порошенко ответили на обвинения в незаконном пересечении границы
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко пересекал границу в соответствии с законом

Пятый президент Украины Петр Порошенко во всех случаях пересекал государственную границу согласно закону Украины. Об этом заявили в партии "Европейская солидарность", отвечая на заявление Государственного бюро расследований относительно якобы незаконного выезда Порошенко.

Как отметили в партии Порошенко, законность пересечения границы так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года.

"Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют лишь в их больном воображении. Как и все другие фейки, положенные в основу многочисленных "расследований", которые штампует их совместный конвейер", - прокомментировали в пресс-службе.

Также в "Евросолидарности" прокомментировали заявление Андрея Портнова о возбужденных против Порошенко уголовных дел в Панаме.

"У Порошенко нет компаний в той стране. В то же время статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - отметили в пресс-службе.

"Такая же ответственность за ложное сообщение о преступлении существует и в Украине и Портнов будет отвечать за это уголовную ответственность, - добавили у Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрПортновМальдивыГБР
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