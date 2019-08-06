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ГБР проверит возможный незаконный выезд Порошенко за границу

Новости » Политика    06.08.2019 - 11:54
ГБР проверит возможный незаконный выезд Порошенко за границу
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

ГБР расследует организацию бывшим президентом незаконной переправки через государственную границу с использованием заведомо поддельных документов

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР расследует организацию бывшим президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

"Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо неправдивых сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование начато по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных: частью 1 статьи 366 УК Украины (служебный подлог); частью 1 статьи 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); частью 4 статьи 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Напомним, в прошлом году журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летал на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. По подсчетам "Схем", президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Госсбюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

После второго вызова на допрос, 24 июля Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Визит стал неожиданным для сотрудников ГБР, которые ждали его 25 июля.

Отметим, ГБР сейчас расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

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