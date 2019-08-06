Итоги дня: 6 августа
Коллаж РБК-Украина
Названы фавориты на должность премьера, Порошенко ответил на обвинения и другие новости
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе
- Миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины
- На Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных
-
О запрете российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" высказался советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоро
- У Порошенко ответили на обвинения в незаконном пересечении границы
- Александр Усик провел прямой эфир со скандальным пророссийским журналистом и блогером Анатолием Шарием. Беседа проходила в соцсети Instagram, где велась прямая трансляция (видео)
- Венгерская авиакомпания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словаки
-
Яков Шифрин умер 6 августа в Харькове. Известному ученому было 99 лет.
- По итогах торгов, которые состоялись в понедельник, 5 августа, 500 самых богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов
- В преддверии выхода "Малефисента-2" Анджелина Джоли приняла участие в съемке для американской версии знаменитого по всему миру глянцевого журнала ELLE. Также актриса дала откровенное интервью (фото)