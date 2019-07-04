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Итоги дня: 4 июля

Новости » Прочее    04.07.2019 - 18:05

Итоги дня: 4 июля

  • На досрочных парламентских выборах в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. При этом рейтинг партии Зеленского продолжает снижаться 
  • Миллиардер Игорь Коломойский заявил, что россияне на временно оккупированном Донбассе выполняют интернациональный долг 
  • Под Киевом нашли мертвой сотрудницу Верховной Рады.  Антонина Федоровна Шпир исчезла еще 29 июня между селами Вольное и Юровка 
  • Президент России Владимир Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент РФ потребовал от Зеленского "выполнения предвыборных обещаний" 
  • Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 25,95 гривен за доллар, курс в покупке - 25,92 гривен за доллар 
  • Мария Тарасова, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области, призналась, что начала сомневаться в сыне буквально на второй день поисков ребенка
  • Уляна Супрун отреагировала на законопроект о запрете матерных слов. По ее словам, наука имеет немало аргументов "за" ненормативную лексику 
  • В сети появились первые фото известной телеведущей Регины Тодоренко в свадебном платье и музыканта Влада Топалова в праздничном костюме  
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