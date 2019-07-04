Підсумки дня: 4 липня

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04.07.2019 - 18:05
Новость на русском
На дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ий бар'єр можуть подолати п'ять партій. При цьому рейтинг партії Зеленського
продовжує знижуватися
Мільярдер Ігор Коломойський заявив, що росіяни на тимчасово окупованому Донбасі
виконують інтернаціональний обов'язок
Під Києвом
знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради
. Антоніна Федорівна Шпир зникла ще 29 червня між селами Вільне і Юрівка
Президент Росії Володимир Путін
назвав умови "конструктивних переговорів"
з президентом України Володимиром Зеленським
Курс долара на міжбанку
за станом на 10:30 4 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 25,95 гривень за долар, курс купівлі - 25,92 гривень за долар
Марія Тарасова, мати підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з села Іванівка Одеської області, зізналася, що
почала сумніватися в синові
буквально на другий день пошуків дитини
Уляна Супрун відреагувала на законопроект про заборону матюків. За її словами, наука
має чимало аргументів
"за" ненормативну лексику.
У мережі
з'явилися перші фото
відомої телеведучої Регіни Тодоренко у весільній сукні і музиканта Влада Топалова у святковому костюмі
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