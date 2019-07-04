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Доллар на межбанке держится ниже психологической отметки

Новости » Финансы    04.07.2019 - 10:40
Доллар на межбанке держится ниже психологической отметки
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле 26 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 25,95 гривен за доллар, курс в покупке - 25,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9200 - 25,9500 грн/доллар, евро 29,2403 - 29,2716 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4093 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,9200    25,9500

EUR/UAH     29,2403    29,2716

RUB/UAH     0,4084      0,4093

Доллар на межбанке держится ниже психологической отметки

Напомним, 3 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9200 - 25,9500 грн/доллар, евро 29,2714 - 29,3027 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,04 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июля установлен на таком уровне: 2604,4841 гривен за 100 долларов (-13,4192 гривен).

Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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