ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин назвал условия для диалога с Зеленским

Новости » Политика    04.07.2019 - 05:01
Путин назвал условия для диалога с Зеленским
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ потребовал от Зеленского "выполнения предвыборных обещаний"

Президент России Владимир Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал  Путин в интервью Corriere della Sera, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Одно из условий - "Зеленский должен исполнить свои предвыборные обещания".

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о возможности встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин не отвергает контактов априори, не исключает их, однако сначала ему "надо понять политику и стратегическую линию Зеленского". При этом, по словам Пескова, Россию интересуют конкретные договоренности, которые будут достигнуты.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков. 

Россия должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе, - Волкер Зеленский назвал шаги для достижения мира на Донбассе
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинпереговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь