Итоги дня: 4 декабря

РФ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Россия в очередной раз сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, предложенное украинской стороной на 27 декабря 2018 года. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что сегодня состоялось 100 заседание ТКГ и рабочих групп. Она добавила, что украинская сторона требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, удерживаемых в России, без всяких предпосылок.

"На них (военнопленных, - ред.) распространяются действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить и мы требуем их немедленного освобождения без предпосылок, без всяких обменов", - заявила она.

В Грузии суд оставил задержанных украинцев под арестом

Фото: задержанные украинцы (facebook.com/Семен Семенченко)

Тбилисский городской суд сегодня, 4 декабря, избрал меру пресечения шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия украинцам. Сообщается, что суд избрал заключение в качестве меры пресечения для шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии.

Напомним, сегодня задержанным в ходе спецоперации в Тбилиси гражданам Украины Главная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения. При этом шесть украинских граждан, задержанных в Тбилиси, не признают предъявленные им прокуратурой Грузии обвинения. Украинцы утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

В деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

В расследовании убийства советника главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин (имя фигуранта генпрокурор не назвал). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

"Общее количество доказанных убийств - 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", - подчеркнул Луценко.

Омбудсмен Денисова упала в обморок во время прямого эфира (видео)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире "Свобода слова" во время выступления Петра Порошенко. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел накануне, когда Порошенко рассказывал о мерах по защите суверенитета Украины. После того как Людмиле Денисовой стало плохо, ее быстро вывели из зала для оказания помощи, а президент прокомментировал случившееся.

В Днепре няню уличили в жестоких издевательствах над ребенком (видео)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Жительница Днепра Мирослава Храплевска столкнулась с жесткостью няни, которую наняла для помощи в уходе за ребенком. Девушка опубликовала в Instagram видео с няней, чтобы предупредить других мам об опасности.

На записи, сделанной скрытой камерой, видно, как няня с силой заталкивает еду в малыша, выдергивает мальчика из стульчика для кормления и громко кричит.

Помимо того, мать ребенка заметила, что у няни были и другие особенности: она вытиралась после душа детским полотенцем, ела с ребенком одной ложкой, брызгалась духами хозяйки дома и распускала сплетни о семьях, в которых работала.